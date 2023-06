“Beautiful”, le anticipazioni: all’improvviso Steffy ricorda tutto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Quando la memoria scompare a causa di un fortissimo shock, prima o poi la nebbia si dirada e tornano alla luce gli eventi drammatici che il cervello aveva rimosso. Sheila Carter (Kimberlin Brown) teme proprio questo momento: il momento in cui Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si ricorderà che era stata lei a spararle, dopo avere accidentalmente ucciso Finn (Tanner Novlan). E infatti Sheila, sconvolta per aver provocato la morte di suo figlio, prova a scongiurare il pericolo cercando per due volte di attentare alla vita della giovane Forrester mentre è ancora in ospedale. Questi tentativi, però, non hanno successo. Quando, poi, i medici decidono di dimettere Steffy, la ragazza viene costantemente monitorata, a casa, da familiari e amici. E proprio mentre è con la madre Taylor (Krista Allen) e il padre Ridge (Thorsten Kaye), ecco che tutti gli eventi di quella tragica sera ritornano alla mente di Steffy, che grida tra le lacrime: «Sheila! È stata Sheila! Ha sparato a Finn, che mi ha fatto scudo con il suo corpo, e poi ha rivolto l’arma contro di me!». Quindi si accascia, distrutta. I suoi genitori sono increduli, cercano di consolarla, ma capiscono comunque che è necessario fermare Sheila al più presto.

Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 giugno

Vi abbiamo raccontato della trasferta a Roma della troupe di Beautiful. Girate le puntate previste, il gruppo è rientrato a Los Angeles. Ma il fascino della Città eterna non smette di suscitare nostalgia nei protagonisti della “avventura” italiana. Per esempio Annika Noelle (36 anni), la nostra Hope, ha postato su Instagram questo bellissimo selfie scattato sotto il Colosseo, che anche per gli americani è il simbolo di Roma.

Annika, che nostalgia