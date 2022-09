“Beautiful”, le anticipazioni: arriva Hope e libera tutti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 settembre

Si dice che le donne siano ottime detective, perché seguono il loro istinto e raramente sbagliano. Hope (Annika Noelle) non fa eccezione. Mentre tutti trovano giustificazioni alla strana assenza di Thomas (Matthew Atkinson), Hope sa invece che non è da lui comportarsi così: non sparirebbe mai lasciando il cellulare che gli serve per avere notizie del figlio Douglas (Henry Joseph Samiri). Inoltre il comportamento dell’avvocato Justin (Aaron D. Spears) le appare davvero troppo sospetto, così decide di seguirlo nei sotterranei della Spencer e qui scopre con orrore che Thomas è imprigionato in una gabbia. Non appena Justin si allontana, Hope libera il prigioniero e lui le racconta cos’ha in mente Justin, così entrambi si precipitano alla polizia. Non è facile convincere i poliziotti ad ascoltarli, ma ogni dubbio viene fugato quando mostrano il video di Vinny. Ora, però, bisogna anche fermare il trasferimento di Liam (Scott Clifton) in un altro penitenziario, perché è innocente e dev’essere liberato. Hope è disposta a tutto per salvare l’uomo che ama e lo farà correndo dietro (letteralmente) al furgone blindato che porta via l’uomo della sua vita.

Sorvegliata speciale

Rena Sofer posa (è la terza da sinistra) sul set con Lawrence Saint-Victor, Katherine Kelly Lang e Annika Noelle. Proprio con Saint-Victor, che impersona Carter, l’attrice è stata al centro dell’attenzione in questi mesi, e ancora lo sarà: la sua Quinn sarà sempre più determinante nei rapporti tra gli uomini di punta della Forrester. Un grosso colpo di scena la vedrà protagonista, quindi non perdiamola d’occhio!