“Beautiful”, le anticipazioni: attrazione davvero fatale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Questa volta l’intrigante Quinn (Rena Sofer) era partita con le migliori intenzioni… Supplicata da Zoe (Kiara Barnes), si è offerta di fare da paciere tra la modella e l’ormai ex fidanzato Carter (Lawrence Saint- Victor). Succede però che Quinn, finora moglie (quasi) irreprensibile di Eric (John McCook) e molto calata nel ruolo di “matriarca” della famiglia Forrester, rimanga involontariamente folgorata dal fascino virile di Carter che, per un caso fortuito, le si para dinnanzi in canotta e bicipiti scolpiti. L’argomento di conversazione dovrebbe vertere sui rapporti fra lui e Zoe, e sulla possibilità più o meno remota che tra loro possa scoccare nuovamente la scintilla. E invece sembra che la passione sia destinata ad accendersi proprio tra Quinn e il bell’avvocato di famiglia, nonché direttore generale della Forrester: l’attrazione è palpabile! E se in un primo momento è Quinn quella più sensibile al fascino del suo interlocutore, chiacchiera dopo chiacchiera tra i due si stabilisce una certa confidenza e intimità, e anche Carter non sembra insensibile al fascino di Quinn. Insomma, l’argomento “Zoe” pare archiviato: resta da vedere se i due, colpiti dalla freccia di Cupido, passeranno a qualcos’altro.

Brooke infortunata

La bella Katherine Kelly Lang è una gran sportiva e non ne fa mistero. A furia di mettersi alla prova, però, possono capitare degli infortuni. Così Katherine si è rotta una caviglia cadendo da cavallo. Questo non le impedisce di vestire i panni di Brooke: verrà inquadrata solo dalle ginocchia in su. Intanto, per muoversi più agevolmente nei Bell Studios dove si gira Beautiful, le hanno regalato uno speciale mezzo elettrico con il quale potersi muovere.