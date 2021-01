“Beautiful”, le anticipazioni: attrazione fatale tra Liam e Steffy

22 Gennaio 2021 | 14:51 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 gennaio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"



Con la scusa di far giocare insieme le sorelline Beth e Kelly, Liam (Scott Clifton) si ritrova sempre più spesso a casa della ex Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Lei, dal canto suo, ogni volta lo accoglie a braccia aperte. I due hanno molto di cui parlare, a partire dal desiderio di Hope (Annika Noelle) di ottenere l’affido legale di Douglas (Henry Joseph Samiri), così calando lei e Liam nel ruolo di genitori del bambino. Il giovane Spencer è molto affezionato al piccolo, non c’è dubbio, ma non trova giusto fargli da papà quando ne ha uno vero. E Steffy non può che difendere la posizione di Liam, visto che è sorella di Thomas (Matthew Atkinson), appunto padre di Douglas. Ma c’è dell’altro. Liam scopre per caso che Steffy si è iscritta a un sito di incontri online e ci rimane malissimo. Certo, lui ormai ha una famiglia con Hope, di cui è sinceramente innamorato, ma l’attrazione per Steffy non è mai venuta meno. Tra loro c’è un’alchimia particolare e basterebbe una scintilla per far riesplodere la passione… Mentre sono immersi in questi pensieri, Liam e Steffy non immaginano neanche lontanamente quale piega tragica stia prendendo l’incontro tra Hope e Thomas alla Forrester.

Una regina in rosso

Passano gli anni e nuove, attraenti attrici si affacciano sul palcoscenico di Beautiful… Ma bastano un abito rosso, una posa sexy e quell’inconfondibile sguardo ammiccante per ricordare a tutti che la regina della soap è sempre Katherine Kelly Lang. Il 25 luglio spegnerà 60 candeline, ma la bionda star non è intenzionata ad abbandonare lo scettro. Oggi, infatti, lei si presenta così su Instagram, mentre nelle trame di Beautiful la sua Brooke è sempre in primo piano.