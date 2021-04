“Beautiful”, le anticipazioni: auguri, Zoe! Ti servono davvero

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 7 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'1 al 7 maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Un’indimenticabile festa di compleanno a sorpresa: la organizza Thomas (Matthew Atkinson) alla Forrester in onore di Zoe (Kiara Barnes), la sua nuova fidanzata. La modella è splendida nel suo abito bianco molto “fasciante” e, festeggiata da dipendenti e amici, non può nascondere la sua gioia. A questo punto quasi tutti, tanto in famiglia quanto in azienda, credono genuinamente che il giovane Forrester abbia finalmente archiviato la sua ossessione per Hope (Annika Noelle) e abbia ormai voltato pagina legandosi a lei. Tra i pochi a sapere che Zoe è soltanto una delle vittime che lo stilista è disposto a sacrificare per raggiungere il suo vero scopo, cioè tornare con Hope, c’è Vinny (Joe LoCicero), amico fraterno nonché spacciatore, all’occorrenza. Perfino lui, che non è proprio uno stinco di santo, è disgustato dal vedere come Thomas manipoli le persone per raggiungere i suoi scopi. A partire dal figlioletto Douglas (Henry Joseph Samiri)… Thomas, infatti, mentre fa credere a tutti di essere innamorato di Zoe, “arruola” nuovamente il piccolo perché implori Hope di continuare a fargli da mamma mostrandole che preferisce la sua compagnia a quella dell’ultima fiamma di papà.

Bentornata Bridget

Attenzione: Beautiful si prepara a riaccogliere nel cast Ashley Jones, ovvero Bridget, la primogenita di Brooke e Ridge (non per nulla il nome nasce dalla fusione dei loro…). Ultimamente Bridget non si è vista molto nella soap e proprio per sottolineare il ritorno Ashley e Katherine Kelly Lang hanno pubblicato questo scatto insieme su Instagram. Le due attrici interpretano i ruoli di figlia e madre dal 2004, e chi se ne importa se sono separate da appena 15 anni!