“Beautiful”, le anticipazioni: basta così, Quinn ha deciso di andarsene

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Bella, intrigante, creativa, con quella dose di follia che rende così unici i caratteri femminili più “tosti” di Beautiful. Quinn Fuller (interpretata da Rena Sofer) è stata per anni la spina nel fianco di tutte le donne della Forrester, nonché la seduttrice che faceva cadere ai suoi piedi (anche con l’inganno) tutti gli uomini che incontrava sul cammino. In ultimo era toccato a Eric Forrester (John McCook), dal quale s’è pure fatta sposare diventando contro ogni aspettativa anche una brava moglie. Brava, o quasi. Perché Eric, incapace di soddisfarla come un tempo, l’ha spinta tra le braccia di Carter (Lawrence Saint-Victor) e tra lui e Quinn è scoppiata una passione travolgente. Quando poi Eric ha riscoperto la sua virilità accanto a Donna (Jennifer Gareis), l’ha lasciata addirittura libera di vivere la sua storia con Carter. Tutto è bene quel che finisce bene? No…

A Rena Sofer non è andata giù questa progressiva perdita di spessore del personaggio. «Avevo l’impressione che gli sceneggiatori non sapessero più cosa fare con Quinn» ha spiegato, «così ho pensato che fosse tempo di passare oltre». E ha chiuso il contratto con la soap. Questo accadeva un anno e mezzo fa, ma noi saremo messi al corrente dell’addio nelle puntate di questa settimana. Vedremo Carter rivelare a Katie (Heather Tom) la fine dell’amore con Quinn, che l’ha lasciato senza spiegazioni. Un finale davvero sottotono per un personaggio così grande.

Rena Sofer ha sempre interpretato con credibilità la Quinn creatrice di gioielli, forse perché anche lei, nella realtà, realizza bellissime ceramiche che si possono ammirare sulla sua pagina Instagram e a cui aveva voglia di dedicare più tempo. Per altro, anche come attrice, Rena non è rimasta disoccupata a lungo. A poche settimane dall’addio a Beautiful è tornata al ruolo di Lois Cerullo in General Hospital che già aveva impersonato vent’anni fa. Nelle soap, in fondo, un addio non è mai un vero addio: forse anche quello di Quinn sarà solo un arrivederci.