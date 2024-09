“Beautiful”, le anticipazioni: bentornata a casa, Hope. Però…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 settembre al 4 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

Finalmente, dopo un giorno e una serata che a Liam (Scott Clifton) sono sembrati infiniti, Hope (Annika Noelle) è tornata a casa. Ad attenderla c’era lui, marito innamoratissimo, con un calice di vino, e lei s’è lasciata andare tra le sue braccia rassicurandolo sui propri sentimenti e sul fatto che nulla e nessuno potrà mai mettersi tra loro. Sarà vero? Hope è reduce da un improvviso viaggio a San Francisco con Thomas (Matthew Atkinson) per incontrare importanti clienti. Il meeting è andato bene, ma, al momento di ripartire per Los Angeles, il jet della Forrester ha avuto un’avaria e i due sembravano destinati a trascorrere la notte in albergo. Hope era agitatissima, sapendo quanto Liam (e non a torto…) sia geloso del giovane Forrester; al tempo stesso, però, era felice di rimanere con Thomas, nonostante le risulti sempre più difficile frenare l’attrazione per lui. Se, aggiustato il jet, la notte a San Francisco è sfumata, durante il volo i due hanno comunque condiviso momenti di grande intimità. E c’è qualcuno che comincia a preoccuparsi per la situazione: la madre di Thomas, Taylor (Krista Allen), sta cominciando a capire che quello tra Hope e Thomas rischia di diventare qualcosa di più di un rapporto di lavoro.

Nove anni di felicità

Clima western, un gruppo di amici e un resort di lusso nel Montana: così Tanner Novlan e la moglie Kayla Ewell hanno festeggiato nove anni di matrimonio, lasciando per una volta i pargoli Poppy e Jones con i nonni. L’interprete di Finn in Beautiful e la bellissima consorte, anche lei attrice, hanno passato il tempo cavalcando nei boschi, arrostendo enormi bistecche alla griglia, celebrando insomma l’anniversario molto “all’americana”.