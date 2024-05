“Beautiful”, le anticipazioni: Bill, tu hai perso la testa!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 maggio

Non c’è un solo componente delle famiglie Logan, Forrester e Spencer disposto ad accettare la folle e inaspettata relazione di Bill Spencer (Don Diamont) con Sheila Carter (Kimberlin Brown). Del resto, come comprendere l’improvviso amore dell’imprenditore per una psicopatica che ha tentato di uccidere la nuora Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e persino il figlio Finn (Tanner Novlan)? Entrambi si sono miracolosamente salvati, ma Sheila è riuscita a evitare il carcere proprio grazie all’aiuto di Bill, e ora è una donna libera. A cercare di dissuadere il padre da questa relazione, si mettono d’impegno prima i due figli Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks), ma non hanno successo. La più stupita da questo comportamento, però, è Katie (Heather Tom), l’ex moglie che Bill ha sempre tenuto in grande considerazione (e di recente le aveva chiesto di tornare con lui). Quando si reca a casa sua per affrontarlo e chiedergli ragione di questa sua passione per un’assassina, Bill le appare diverso dal solito, completamente soggiogato da Sheila, della quale ribadisce di essere innamorato. Katie se ne va da casa di Bill umiliata e preoccupata. E certa che sotto ci sia qualcosa di poco chiaro.

Che marito burlone

Cosa fareste se vostro marito vi ritraesse mentre dormite beatamente in auto e mettesse la foto sui social, a vostra insaputa? Darin Brooks, il nostro Wyatt, è convinto che la moglie Kelly Kruger la prenderà con filosofia, ridendoci sopra. E infatti tra i commenti su Instagram c’è anche quello della “vittima”: «Perché mi hai fatto questo???»… Seguito però da una serie di cuoricini! L’affiatata coppia ha due bambine: Gemma ed Everleigh.