“Beautiful”, le anticipazioni: Bill, vattene subito da casa mia!

Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Dopo una giornata trascorsa a sentirsi ripetere dai figli, e in particolare da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che il suo destino è accanto a Taylor (Krista Allen) perché Brooke è stata e sarà sempre inaffidabile, Ridge (Thorsten Kaye) torna a casa… E trova sua moglie abbracciata a Bill Spencer (Don Diamont)… Ridge non sopporta il rivale e sta già per arrabbiarsi, ma i due ex amanti lo fermano e lo invitano ad ascoltarli. Bill ha fatto visita a Brooke solo perché sta disperatamente cercando di riconquistare un’altra Logan, sua moglie Katie, che invece non sembra intenzionata a tornare con lui. La cognata è stata ad ascoltarlo, gli ha dato qualche consiglio e lui, per ringraziarla, si stava congedando con un abbraccio. Ridge comunque lo invita ad andarsene e a non farsi più rivedere a casa sua. A tu per tu, dopo, Brooke riesce a convincere Ridge dell’innocenza dell’incontro con Spencer, e i due trascorrono un’intima serata da innamorati. Poco importa che lo stilista di punta della Forrester conservi sentimenti d’amore anche per Taylor. Brooke sa di essere stata il suo primo grande amore e riesce sempre a giocare questa carta. Per ora Ridge è “suo”, ma Steffy e Taylor non sono certo disposte ad arrendersi così.

Non c’è due senza tre

Festa grande in casa Bell (la famiglia produttrice di Beautiful) e CBS (la rete dove la soap va in onda da 35 anni) per i due premi Emmy conquistati da Jacqueline MacInnes Wood e Thorsten Kaye come migliori attori protagonisti. Per “Ridge” è la prima vittoria ai prestigiosi Emmy (gli Oscar della tv americana), mentre “Steffy” è alla terza statuetta. Emozionatissima Jacqueline, super attrice e super mamma di ben quattro figli maschi.