“Beautiful”, le anticipazioni: Brooke contro Shauna e Quinn

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 ottobre al 5 novembre su Canale 5 Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre

Mancano ormai pochi giorni alle nozze di Shauna (Denise Richards) e Ridge (Thorsten Kaye) a Villa Forrester. L’atmosfera, però, non è quella serena e gioiosa che dovrebbe precedere un evento così lieto. Brooke (Katherine Kelly Lang), del resto, non solo non ha digerito la “novità”, ma non ha nessuna intenzione di farlo. È convinta che dietro tutta la faccenda, a partire da quello strano matrimonio lampo di Ridge e Shauna a Las Vegas di cui lui non ha alcuna memoria, ci sia la lunga mano di Quinn (Rena Sofer), decisa a diventare la nuova matriarca di casa Forrester, estromettendo per sempre la bionda rivale. E le cose stanno esattamente così. Sarà proprio Quinn a rivelare la macchinazione da lei ordita, parlando con Shauna, ignara del fatto che Katie (Hetaher Tom) sia segretamente in ascolto. Katie correrà ad avvisare Ridge, già di suo pieno di dubbi riguardo alle nozze, così come lo è il padre Eric (John McCook), che gli ricorda come Brooke sia la donna della sua vita. Insomma, forse questo matrimonio non s’ha da celebrare! E presto Brooke potrebbe riabbracciare colui che non ha mai smesso di essere suo marito.

L'Italia conquista thomas

Che ci fa Matthew Atkinson con un calice (di buon Chianti, per la cronaca) in mano di fronte al Duomo di Firenze? Presto detto: il Thomas di Beautiful si è regalato alcuni giorni di vacanza in Europa in occasione del matrimonio di un suo caro amico in Svizzera. Prima di raggiungere le Alpi, dunque, ha fatto sosta a Roma e a Firenze, dove è rimasto incantato dalle bellezze architettoniche ed enogastronomiche del nostro Paese, postando le foto più belle su Instagram.