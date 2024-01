“Beautiful”, le anticipazioni: Brooke nel mirino di Thomas

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 gennaio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Finalmente tutti i nodi vengono al pettine e, alla fine, l’odio accumulato negli anni da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson) verso Brooke (Katherine Kelly Lang) esplode come una bomba. Per i due figli di Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen), Brooke è colpevole di aver causato il divorzio dei genitori, molti anni prima. Taylor stessa, che è psichiatra, si rende conto che quella drammatica separazione non è mai stata completamente superata dai suoi figli, in particolare da Thomas. Ne fa le spese proprio Brooke, quando arriva a Villa Forrester con l’idea di riportare a casa Douglas (Django Ferri). Thomas ha in mano un coltello con il quale sta sbucciando una mela e, a mano a mano che la sua conversazione con Brooke si fa più tesa, il giovane Forrester lo brandisce minacciosamente. Lei non è certo tipo da farsi intimidire, ribadisce che Ridge è, e resterà, suo marito e poi enumera una a una tutte le follie commesse da Thomas, quelle che hanno portato a far sì che Douglas fosse affidato a Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton). A quel punto, livido di rabbia, Thomas punta il coltello contro Brooke, giurandole che i suoi genitori torneranno insieme.

Una parata di stelle

Pronte a sfilare sul red carpet dei Daytime Emmy Awards, le primedonne di Beautiful si apprestano ad accompagnare Jacqueline MacInnes Wood che verrà insignita del premio come miglior attrice per la sua interpretazione di Steffy. Da sinistra, Kimberlin Brown (Sheila), Jennifer Gareis (Donna), Heather Tom (Katie) e Ashley Jones (Bridget).Manca solo Katherine Kelly Lang, la veterana di tutte le star della soap.