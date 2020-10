“Beautiful”, le anticipazioni: Brooke ora è sotto accusa

30 Ottobre 2020 | 14:09 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre

Passati i primi momenti di confusione legati alla caduta di Thomas (Matthew Atkinson), che ora lotta in ospedale tra la vita e la morte, cominciano a delinearsi nuovi particolari della tragedia. È avvenuta infatti anche sotto gli occhi di Ridge (Thorsten Kaye), arrivato giusto in tempo per vedere Brooke (Katherine Kelly Lang) spingere violentemente Thomas lontano da Hope (Annika Noelle): così il ragazzo è volato giù dalla scogliera. Ridge non riesce a togliersi dagli occhi questa immagine. Sua moglie cerca di difendersi spiegando che la situazione era drammatica e lei temeva per la vita di Hope. Ma è proprio quest’ultima a correggerla: certo, Thomas la stava trattenendo con forza, ma quello che continuava a ripetere era una richiesta di scuse. Così le accuse di Ridge a Brooke, fuori dalla stanza dove il giovane Forrester giace in coma, suonano come una campana a morto per il loro matrimonio. «Tu hai deliberatamente spinto mio figlio perché lo odi e volevi allontanarlo da Hope per sempre», sibila lo stilista. Brooke, a pezzi, incassa il colpo. Ma tutta la famiglia Spencer, Liam (Scott Clifton) in testa, sostiene invece a spada tratta la versione di Brooke.

Mamma bis (con tacco 12)

Jacqueline MacInnes Wood fa il broncio. Ma non fatevi ingannare: è solo l’inizio del divertente video che la Steffy di Beautiful ha pubblicato su Instagram. L’attrice osserva un paio di stivali argentati dai tacchi vertiginosi: «Potrò ancora permettermeli?», sembra pensare. La risposta è nel seguito: Jacqueline li indossa ammiccante mentre mostra ai follower il suo “pancino”. A un anno e mezzo esatto dalla nascita del primogenito Rise Harlen, è in attesa del secondo figlio!