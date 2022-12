“Beautiful”, le anticipazioni: Carter e Katie sì che si capiscono!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 dicembre al 6 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio

E pensare che Katie (Heather Tom) era andata da Carter (Lawrence Saint-Victor) con l’intento di fargli una bella ramanzina sulla relazione tra lui e Quinn (Rena Sofer)… Invece si ritrovano seduti su un divano a raccontarsi le rispettive vite, così diverse e pure con inaspettati punti in comune. Katie confida a Carter che Bill (Don Diamont), l’uomo con cui è stata sposata tanti anni, il padre di suo figlio Will, sta cercando di riconquistarla. Ma Katie fatica a credergli, nonostante lui giuri e spergiuri di essere cambiato, e dica che lei è l’unica donna che abbia mai amato. Troppe volte è stata tradita, troppe volte delusa… Carter non può che solidarizzare, ricordando il proprio rapporto con Zoe (Kiara Barnes): la donna nella quale credeva, la sua fidanzata e promessa sposa, continuava a posticipare la data delle nozze perché intanto flirtava alle sue spalle con Zende (Delon De Metz). E che dire di Quinn? Lui era seriamente innamorato, ma lei alla fine ha scelto Eric (John McCook). Tra Carter e Katie si stabilisce, dunque, un rapporto di confidenza. Un rapporto destinato a proseguire nel tempo. E forse a evolvere in qualcosa di diverso.

Buon anno con amore

Quale migliore immagine di questa, piena di gioia, amore e felicità, per augurare ai fan un felice anno nuovo e, al contempo, ufficializzare la sua relazione con Brytnee Ratledge? Matthew Atkinson ha voluto portare la fidanzata al party natalizio di Beautiful (dove è stata scattata questa foto) per presentarla a tutti i suoi colleghi. Adesso sono davvero una coppia. E che coppia! Belli, giovani e innamorati: il 2023 inizia bene.