“Beautiful”, le anticipazioni: c’è un ritorno di fiamma?

Le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 ottobre

La sfilata della linea HFTF firmata da Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) è alle porte e si svolgerà a Roma. Eric (John McCook) vuole che sia un grande successo per la Forrester e sente che non bastano i due giovani creatori ad accompagnare i capi in passerella. Dunque, parlando col figlio Ridge (Thorsten Kaye), capostilista dell’azienda, Eric insiste che vada anche lui in Italia e che cerchi di sistemare le cose con Brooke (Katherine Kelly Lang), perché sarà al suo fianco in questo viaggio di lavoro. Non gli nasconde, peraltro, che gli piacerebbe molto rivederlo al fianco di Brooke anche nella vita privata… E il patto di amicizia tra Brooke e Taylor (Krista Allen)? Sta per andare all’aria: Brooke scopre che Taylor ha convinto Deacon (Sean Kanan) a cercare di sedurla, per avere il campo libero con Ridge. Ma Taylor ha fatto i conti senza l’oste. Infuriata e delusa, Brooke l’affronta e le dice che non solo la loro amicizia cessa di esistere in quel preciso momento, ma anche che il patto che dovrebbe tenerle entrambe lontane da Ridge è annullato. Insomma, i giochi sono ufficialmente riaperti.

Segreti di bellezza

Sulla bellezza e il fascino di Jacqueline MacInnes Wood non si discute. L’interprete della passionale Steffy, però, ha i suoi segreti per mantenersi sempre in forma, soprattutto ora che è madre di quattro bambini piccoli. Ogni tanto, per esempio, si regala una giornata tutta per sé in una spa californiana. Proprio in questi giorni ha condiviso sui social l’immagine di una di queste “vacanzine” all’insegna del relax e del detox. È stupenda anche senza trucco!