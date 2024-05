“Beautiful”, le anticipazioni: c’è un segreto tra Sheila e Bill

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Cosa sta accadendo a Bill Spencer (Don Diamont)? Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e il marito Finn (Tanner Novlan) si devono ancora riprendere dallo shock di aver sorpreso la rediviva Sheila (Kimberlin Brown) in casa loro e, soprattutto, di aver visto quel che ha combinato Bill… È improvvisamente comparso alle loro spalle e non li ha aiutati: s’è preoccupato invece di Sheila e se l’è portata via, farneticando di una relazione segreta tra loro due. In più ha intimato a Steffy di non opporsi, minacciando di rivelare alla polizia che anni prima sua madre Taylor (Krista Allen) ha tentato di ucciderlo. Sconvolti, Steffy e Finn li lasciano andare. Quando Bill e Sheila si ritrovano soli a casa Spencer, concertano un piano. Lui chiamerà la polizia e la farà arrestare. La detenzione, però, durerà pochissimo perché Bill s’incaricherà di farla rilasciare, libera da ogni accusa, affinché possa vivere la sua vita alla luce del sole. I due si abbracciano e poi procedono col piano. La polizia arriva nell’appartamento di Bill e porta via in manette Sheila, che finge di divincolarsi. Resta ora da capire che cos’abbia davvero in mente Bill Spencer e quando e come sia nata questa sua passione per la “cattivissima” della soap.

Cosa farà Lawrence?

La Cbs, la rete che trasmette Beautiful negli Stati Uniti, sta lavorando a una nuova soap opera. S’intitolerà The Gates (“i cancelli”), debutterà nel gennaio 2025 e avrà un cast di attori afroamericani, di cui non è ancora stata rivelata l’identità. Sui social, però, è già partito il toto-nomi e c’è chi ha pensato al fascinoso Lawrence Saint-Victor, che in Beautiful non solo interpreta Carter, ma dà anche una mano in sceneggiatura. Non ci resta che attendere.