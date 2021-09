“Beautiful”, le anticipazioni: c’è un’ombra su Liam e Hope

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 settembre

Liam (Scott Clifton) non ce la può proprio fare: quando Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è in crisi, lui va nel panico più totale… In questo momento la situazione della sua ex (a cui è ancora emotivamente legato…) è sempre più fuori controllo. La dipendenza dai farmaci comincia a diventare evidente, ma lei vorrebbe riavere in casa la piccola Kelly… La bimba, però, adesso sta con Liam e Hope (Annika Noelle) e in compagnia della sorellastra Phoebe con cui va molto d’accordo; le due bambine, poi, sono accudite da Hope con l’aiuto di Brooke (Katherine Kelly Lang) e delle altre zie Logan. Appunto agitato, Liam prova a perorare la causa di Steffy, ma Hope lo riporta alla ragione: in queste condizioni, come potrebbe essere presente come mamma? Meglio lasciare che si riprenda con l’aiuto di quel dottor Finn (Tanner Novlan) che Liam detesta perché, in fondo, ne è geloso (il che un po’ turba Hope…). Alla fine i coniugi si ritrovano d’accordo: Steffy va aiutata e Kelly resterà con loro. Peccato che entrambi ignorino che Vinny (Joe LoCicero), spacciatore e amico di Thomas (Matthew Atkinson), ha iniziato a rifornire Steffy di pillole illegali… Invaghito di lei, Vinny la sta portando alla tossicodipendenza.

Moto, che passione!

Le avrà anche causato tanti guai, ma la passione di Steffy Forrester per le moto di grossa cilindrata è nota. Ed è condivisa dalla sua interprete Jacqueline MacInnes Wood, che non rinuncia mai a farsi fotografare in sella a potenti due ruote, su strada e in pista. È un hobby forse poco consono alla mamma di due bimbi in tenera età, ma esalta quel lato da “ragazzaccia” che rende tanto sexy sia l’attrice canadese, sia il suo personaggio nella soap.