“Beautiful”, le anticipazioni: che ci fa Sheila alla festa?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 7 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'1 al 7 ottobre

Tutto sembra filare liscio alla cerimonia di nozze tra Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan). I genitori del giovane medico, Jack (Ted King) e Li (Naomi Matsuda), sono stati accolti in famiglia subito e senza riserve. Ma perché papà Jack continua a girarsi verso la porta d’ingresso, come se si aspettasse l’arrivo in un intruso? Lo scopre presto e con gran stupore proprio Finn. Qualche momento prima della festa di nozze viene avvicinato, in una stanza di Villa Forrester, da una donna che esce dall’ombra e gli dice di essere la sua madre biologica. Quella donna è Sheila Carter (Kimberlin Brown), una sconosciuta per Finn, ma una vecchia conoscenza dei fan di Beautiful, che l’hanno vista in passato tentare di uccidere più di un membro della famiglia Forrester e comportarsi come una pazza psicopatica. Così quando Finn torna nel salone delle feste accompagnato da Sheila, è il panico. Soprattutto quando viene dichiarato (e Jack deve ammetterlo) che Sheila è davvero la madre naturale del neo marito di Steffy. Eric (John McCook) per primo è choccato! Lady Carter ha un piano preciso: non ha intenzione di rinunciare al nuovo ruolo di nonna e di suocera di Ridge (Thorsten Kaye)…

Giù le mani da Finn!

Jacqueline MacInnes Wood ha trasmesso il suo personalissimo mix di dolcezza e sensualità anche a Steffy, il personaggio che interpreta nella finzione di Beautiful. Ma nel giorno delle sue nozze con Finn, la giovane Forrester riesce a trasformarsi in una tigre. Le bastano pochissimi minuti per rendersi conto del fatto che la psicopatica Sheila Carter minaccia la loro felicità. Da tigre, dunque, la sua reazione: non esita a prenderla a schiaffi davanti a tutta la famiglia.