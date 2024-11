“Beautiful”, le anticipazioni: che cosa sta combinando Hope?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Sorprendere qualcuno che si ama non sempre si rivela una buona idea. Se ne accorge, a sue spese, il povero Liam (Scott Clifton). Precipitatosi a Roma con l’aereo privato del padre per essere vicino a Hope (Annika Noelle) durante e dopo la presentazione della sua collezione, scopre di essere arrivato tardi. In albergo gli dicono che sua moglie e Thomas (Matthew Atkinson) sono in giro per la Città Eterna a fare i turisti tra rovine romane, chiese barocche e giardini all’italiana. È una tiepida giornata di primavera e Liam segue le tracce di Hope: muore dalla voglia di vederla, di dirle quanto la ama e condividere i suoi successi professionali. Finalmente la avvista davanti alla Domus Aurea: lei e Thomas stanno parlando. Liam sta per chiamarla quando davanti ai suoi occhi sbigottiti accade qualcosa di incredibile: Hope prende tra le mani il viso di Thomas e lo bacia appassionatamente. Il giovane Forrester risponde al bacio con altrettanto trasporto. E al primo bacio ne fa seguito un altro, e poi un altro ancora. Liam trattiene a stento le lacrime e corre via. È sconvolto, perché gli è chiaro che è sua moglie che ha sedotto Thomas e non il (temuto) contrario.

La serenata di Bocelli

Non riesce a trattenere l’emozione Brooke (Katherine Kelly Lang) mentre ascolta Andrea Bocelli cantare per lei e Ridge (Thorsten Kaye) il romantico brano "A te", accompagnandosi al pianoforte. Alla festa dopo la sfilata, il tenore toscano (popolarissimo negli Stati Uniti) si esibisce per i Forrester, dedicando questa esecuzione in particolare alla coppia dei “Bridge” (Brooke più Ridge) che sembra proprio aver ritrovato l’amore a Roma.