“Beautiful”, le anticipazioni: che fine ha fatto mia madre?

Da settimane Finn (Tanner Novlan) si interroga sulla morte di Sheila (Kimberlin Brown), la sua folle e assassina madre biologica, apparentemente divorata da un orso sulle montagne sopra Los Angeles. Il giovane medico ha guardato e riguardato più volte le foto scattate dalla polizia sul luogo del supposto incidente e qualcosa non gli torna: dovrebbero esserci più “resti biologici”. Invece di Sheila rimane solo un dito di un piede. Finalmente il prezioso reperto viene restituito a Finn, parente più prossimo della vittima, e lui lo può “studiare” al microscopio. Scopre così che è stato reciso di netto: non ci sono i segni di strappo che avrebbe lasciato un animale selvatico. Potrebbe, allora, Sheila aver inscenato la propria morte tagliandosi di proposito il dito? Finn ne parla con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e lei si convince che l’ipotesi di suo marito sia più che plausibile. Non resta che affrontare Deacon (Sean Kanan), l’unico che potrebbe sapere cos’è successo alla donna, perché tra loro c’è sempre stato un rapporto speciale. Di fronte all’evidenza del dito tagliato, Deacon deve ammettere che Sheila potrebbe essere viva. Lui, tuttavia, giura di non saperne niente.