“Beautiful”, le anticipazioni: che ne dici di una cena romantica?

Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 ottobre

Gran fermento alla Forrester per la presentazione della linea HFTF che si terrà a Roma. Tutti sono coinvolti nell’organizzazione di un evento che deve assolutamente essere un successo. Tra un bacio e l’altro, senza mai trovare il tempo per stare davvero insieme, anche Katie (Heather Tom) e Carter (Lawrence Saint-Victor) si ritrovano a lavorare insieme e a ragionare sulle delicate questioni che fanno da contorno alla sfilata. Anche a loro non sfugge il fragile equilibrio lavorativo e personale che s’è creato tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson): se s’incrinasse, potrebbe travolgere entrambi, rischiando di mettere a repentaglio le loro carriere, oltre che le vite private. Da zia di Hope, Katie, com’è ovvio tende a difendere la nipote e a contare sulla sua stabilità emotiva. Carter, che volerà a Roma con loro, spera che tutto vada per il verso giusto, ma ha molti dubbi. Poi invita Katie a concentrarsi su loro due e a lasciare perdere, almeno per qualche ora, lavoro e preoccupazioni personali. La proposta? Una cena a due con serata romantica a seguire. E Katie accetta con entusiasmo.

Vacanze italiane

Jennifer Gareis, la Donna di Beautiful, ha postato questa foto ricordo col marito Bobby Ghassemieh, un uomo d’affari, e la figlia Sophia Rose di 12 anni. Mamma e figlia sono entrambe bellissime e molto legate. Tanto che la Gareis ha portato con sé la ragazzina agli Emmy Awards, gli Oscar della televisione. E tutta la famiglia per festeggiarne il compleanno è volata in Italia, a Porto Cervo, in Sardegna.