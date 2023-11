“Beautiful”, le anticipazioni: che ne sarà di Douglas?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 novembre

Neanche il tempo di digerire la notizia della morte (presunta…) di Sheila Carter (Kimberlin Brown), che su Beautiful si abbatte subito un nuovo uragano. Questa volta nel mirino ci sono Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle), una coppia che dopo aver attraversato mille peripezie vorrebbe solo vivere serena coi figli Beth e Douglas (Henry Joseph Samiri). Quest’ultimo è figlio biologico della defunta Caroline (Linsey Godfrey) e di Thomas (Matthew Atkinson), che ha di fatto dato “in affido” il piccolo a Hope e Liam, affinché avesse una vita familiare più stabile. Ora, però, il giovane Forrester sembra aver cambiato idea e fa sapere a Hope che intende recuperare la piena genitorialità del piccolo, riportandolo a vivere con lui a casa di nonno Eric (John McCook). Hope è disperata all’idea di perdere la sua quotidianità con Douglas e ha dalla sua parte il marito, la madre Brooke (Katherine Kelly Lang) e il padre Deacon (Sean Kanan). Però Thomas può chiedere la custodia totale del bambino e in questo è sostenuto da tutti i Forrester, capeggiati dai genitori Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen). Chi l’avrà vinta?

Henry come James Dean

In luglio ha compiuto 10 anni, ma ha un profilo Instagram già dal 2018, oggi seguito da quasi 14.000 fan. Henry Joseph Samiri, il piccolo attore che impersona Douglas in Beautiful, sembra sapere il fatto suo. A differenza del suo personaggio, sempre in balìa degli umori del padre Thomas, Henry ha alle spalle una famiglia molto protettiva, che lo segue da sempre nella carriera, non solo televisiva. Eccolo, infatti, in versione modello, con look Anni 50 alla James Dean.