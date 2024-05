“Beautiful”, le anticipazioni: che soddisfazione per Deacon!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 7 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 1° al 7 giugno

A parte il fatto di aver vissuto una vita sentimentale quanto meno disinvolta (e chi non l’ha fatto a Beautiful?), va detto che il povero Deacon (Sean Kanan) in fondo è un brav’uomo. Non abbastanza da non essersi accompagnato con Sheila Carter (Kimberlin Brown) e averla aiutata nella sua latitanza, certo… Ma ora la cattiva per eccellenza della soap americana sembra avergli preferito Bill Spencer (Don Diamont), e così Deacon sta lentamente rimettendo insieme i cocci per superare il turbamento causato dagli eventi vissuti negli ultimi mesi. Il primo passo di questa sua nuova vita riguarda l’acquisizione del ristorante Il Giardino, che ormai da tempo sta gestendo con competenza. A questo proposito riceve l’inaspettata e gradita visita dell’ex moglie Brooke (Katherine Kelly Lang) e della loro figlia Hope (Annika Noelle), che lui adora ricambiato. Le due donne fanno a gara a felicitarsi con lui per il traguardo professionale raggiunto. Finisce che Deacon le invita a pranzo: tutti e tre insieme per una volta tornano a essere una famiglia. Purtroppo nelle vicende che ruotano attorno ai Forrester, momenti di pace e gioia come questi sono rari e, soprattutto, non sono destinati a durare.

Tu che cosa prendi?

È ancora in luna di miele Matthew Atkinson, ed è proprio la moglie Brytnee Ratledge (sposata in novembre) ad averlo immortalato in questo divertente scatto. L’interprete di Thomas è seduto in un diner (un tipico ristorante americano) e sembra chiedere consiglio all’amata dalmata Maisel su quale portata scegliere. Prima che arrivasse Brytnee nella sua vita, Maisel era l’unico “amore” dell’attore: ora sono in due a dividersi il suo cuore.