“Beautiful”, le anticipazioni: che succede tra Deacon e Brooke?

soap opera in onda dal 5 all'11 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45)







Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 ottobre

Che ci fanno Deacon (Sean Kanan) e Brooke (Katherine Kelly Lang) a un tavolo del Giardino, sorridenti e con l’aria di chi sta flirtando? Brooke è single, visto che lei e Taylor (Krista Allen) hanno stretto un patto di amicizia che prevede che nessuna delle due ceda al fascino dell’ex marito di entrambe, Ridge (Thorsten Kaye), colpevole di baloccarsi tra loro due senza mai prendere una decisione definitiva. Ma che c’entra Deacon? Adesso che Sheila (Kimberlin Brown) è in carcere, anche lui è single e sta ritrovando il piacere di una vita normale. Brooke e Hope (Annika Noelle), la figlia che hanno avuto insieme, vanno spesso a trovarlo al Giardino e si complimentano con lui per come gestisce il locale. Osservandolo con la sua ex, Taylor gli suggerisce di corteggiarla, ora che è libera da Ridge. In fondo si sono amati in passato: potrebbero tornare a essere una coppia e una famiglia. Sulle prime Deacon è riluttante, pensa che Brooke potrebbe respingerlo, poi decide di seguire il consiglio e si ritrova a flirtare con la madre di sua figlia. Se son rose, fioriranno. Ma cos’ha davvero in mente Taylor? Non vorrà togliersi di torno Brooke per riprovarci con Ridge?

Un’estate magnifica!

I 6 anni del figlio Christian Lavelle, compiuti a fine agosto, e il diciassettesimo anniversario di matrimonio con la moglie Shay in settembre, hanno segnato la fine di un’estate davvero intensa per Lawrence Saint-Victor. L’attore non è solo l’interprete dell’affascinante Carter Walton, ma è anche nel team di sceneggiatori di Beautiful che ha ricevuto nel giugno scorso la candidatura ai Daytime Emmy Awards, proprio nei giorni del suo compleanno.