“Beautiful”, le anticipazioni: chi sarà questa “donna fatale”?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Alzare il gomito è una consolidata abitudine per Deacon Sharpe (Sean Kanan). Lavorando poi in un bar, la tentazione è sempre lì, a portata di mano. E soprattutto nel giorno libero, quando può lasciarsi andare liberamente. Che cosa c’è di meglio, allora, per concludere l’ennesima “inebriante” serata che lasciarsi sedurre da una sconosciuta, una rossa “esplosiva” apparsa al ristorante Il Giardino proprio mentre lui se ne stava per tornare a casa? La misteriosa cliente sembra essere interessata proprio a Deacon e glielo fa capire in modo molto diretto. Come dire di no, allora? In un attimo i due sono nell’appartamento di lui, travolti da un’irrefrenabile passione. Ma la mattina dopo, passate sia la sbornia sia la notte selvaggia, Deacon ha uno shock. Guardando con più attenzione la donna con cui ha trascorso ore di fuoco, si rende conto che le manca un dito del piede! Mentre lui la guarda con aria interrogativa, dunque, lei si sfila la parrucca rossa e la maschera di silicone che le cambiava i connotati: davanti a un attonito Deacon riappare Sheila! E in perfette condizioni fisiche (se non fosse per il dito mancante) sibila: «Sono tornata!»… La “cattiva” più folle e diabolica della soap aveva solo inscenato la propria morte!

Se fa male, fa bene

A 60 anni suonati, allenarsi per avere un fisico scolpito richiede tenacia e soprattutto sforzo fisico. Lo sa bene Don Diamont, l’interprete del fascinoso Bill Spencer: per mantenersi in forma e non avere scuse, si è allestito una vera e propria palestra in casa. Eccolo alle prese con il quotidiano sollevamento pesi, mentre indossa una maglietta che dice testualmente “Tutto fa male”. Probabilmente è fedele alla massima dei fedelissimi del fitness: se fa male, fa bene.