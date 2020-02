“Beautiful”, le anticipazioni: chi vive in casa di mio padre?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.05)

07 Febbraio 2020 | 17:27 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dall'8 al 14 febbraio

Il debito con gli strozzini ormai lo ha saldato, ma il dottor Reese Buckingham (Wayne Brady) sa che il peso delle sue azioni lo perseguiterà finché resterà a Los Angeles… Così decide di andarsene a Londra lasciando la figlia Zoe (Kiara Barnes) piena di interrogativi a cui lui non ha alcuna voglia di rispondere. Più che una partenza, dunque, questa sembra una fuga e Zoe confida le sue preoccupazioni a Xander (Adain Bradley), con il quale i rapporti sono sempre più stretti. La ragazza vuole chiarirsi le idee sul padre e dice all’amico di voler cominciare a indagare proprio dall’appartamento paterno, il cui affitto è pagato ancora per due mesi. Ma quando Zoe mette piede nella casa di Reese resta senza parole per la sorpresa: si trova di fronte Flo (Katrina Bowden). Dopo l’imbarazzo iniziale le ragazze si presentano e iniziano a parlare. Da certe mezze frasi Zoe intuisce che il rapporto tra Flo e suo padre è ambiguo e comincia a sospettare che la ragazza fosse a Catalina durante il drammatico parto di Hope (Annika Noelle). Insomma, Zoe è a un passo dal fare luce su quanto davvero successe quella notte.