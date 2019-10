“Beautiful”, le anticipazioni: chiamatemi Lady Scompiglio

11 Ottobre 2019 | 14:00 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 ottobre

Jennifer Gareis interpreta Donna, il cui ritorno a Los Angeles questa volta lascerà il segno.



Eravate stanchi di vederla riapparire solo in occasione di qualche matrimonio a Villa Forrester? Bene, ora sarete soddisfatti. Perché Donna è tornata per restare. «Ma non solo: la sua presenza creerà scompiglio!» assicura la sua interprete Jennifer Gareis.

Un passato da nuotatrice agonistica e reginetta di bellezza (è stata Miss New York nel 1994), l’attrice ha trascorso gli ultimi vent’anni alternandosi tra Febbre d’amore e Beautiful, due tra le soap di maggiore successo negli Stati Uniti. Ma intanto ha anche trovato il tempo di laurearsi in Economia e Gestione aziendale: «Ho sempre voluto un piano B in caso la vita artistica non desse i frutti sperati» confessa l’attrice. Finora, però, la laurea è rimasta chiusa nel cassetto perché la carriera davanti alle telecamere continua a viaggiare a gonfie vele.

E alla felicità lavorativa, corrisponde anche quella in amore. Nel 2007 ha conosciuto l’agente immobiliare Bobby Ghassemieh. Sono stati sufficienti tre anni per arrivare al matrimonio e al primo figlio, Gavin Blaze, mentre nel 2012 è nata la secondogenita Sophia Rose. La coppia conduce una vita molto riservata, ma ama condividere sui social scene di vita domestica o di vacanza con i fan di Jennifer. Scopriamo così che l’attrice, reduce da un weekend alle Hawaii con marito e figli, è di nuovo sul set nei panni di Donna, pronta a dare battaglia… ma a chi?

È lecito pensare che avrà solo l’imbarazzo della scelta. C’è Pam (Alley Mills), che in passato aveva cercato di farla sbranare da un orso. Ma anche Quinn (Rena Sofer), attenta a qualsiasi donna si avvicini a Eric (John McCook). Del resto, questa volta la gelosia della Fuller potrebbe essere motivata: il vecchio Forrester ha sempre avuto un debole per Donna, tanto da averla pure sposata. Insomma, si preparano scenari infuocati nelle trame di Beautiful, con una nuova tigre pronta ad affilare gli artigli. Ma rispetto alle altre due sorelle Logan, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom), com’è Donna? «Ha un innato senso dell’umorismo ed è capace di essere autoironica e ridere di se stessa» spiega Jennifer Gareis. «In fondo non si prende troppo sul serio... Se è con le sorelle, finisce per emergere il suo lato più intimo e familiare, ma quando s’innamora, diventa un concentrato di passionalità!». Quest’ultimo, è un lato del carattere di Donna che l’attrice ama molto interpretare. Forse per via delle radici siciliane. La bisnonna dell’attrice era originaria di Militello in Val di Catania (paese che ha dato i natali anche a Pippo Baudo) che le ha conferito la cittadinanza onoraria nel 2009. «Il cuore mi riporta sempre all’Italia» ammette Jennifer con un pizzico di nostalgia. «Alle meravigliose nuotate che mi sono fatta nel mare di Capri e di Amalfi, ma soprattutto alla Sicilia, da dove arrivano i miei avi».