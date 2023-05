“Beautiful”, le anticipazioni: ci eravamo tanto amati

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Non c’è dubbio: il personaggio che rappresenta Beautiful più di ogni altro è Brooke Logan, presente sin dalla prima puntata, andata in onda il 23 marzo del 1987 (negli Stati Uniti; in Italia la serie sarebbe arrivata il 4 giugno del 1990). Nel 2022, dunque, la celebrazione “americana” dei 35 anni della soap non poteva che essere affidata a Katherine Kelly Lang, l’iconica e mai cambiata interprete di Brooke. A distanza di quasi un anno, la storica puntata arriva sui nostri schermi: viviamo, quindi, il “sogno di Brooke”. Ancora scossa per il Capodanno alcolico che l’ha allontanata da Ridge (Thorsten Kaye), Brooke si addormenta sul divano e sogna. Sogna i più grandi amori della sua vita: non tutti gli uomini che l’hanno amata, ma quelli che, per il suo subconscio, sono i più importanti. Rivedremo così un’incredibile parata degli ex: il primo marito Eric Forrester (John McCook); Thorne (che qui ricompare con il volto di Winsor Harmon, il suo penultimo interprete), il fratello di Ridge; il fascinoso Nick Marone (Jack Wagner) in uniforme della marina; infine Bill Spencer (Don Diamont), il più passionale. E tutti tessono le lodi di Brooke, in un sogno che lei, forse, vorrebbe non finisse mai.

Professione dark lady

Sempre in tema di anniversari, in questi giorni negli USA si sono celebrati la puntata 9.000 della soap e i trent’anni di un altro personaggio storico, ovvero Sheila Carter, la dark lady per eccellenza, una vera professionista della malvagità, che ha fatto avanti e indietro tra Beautiful e la soap “gemella” Febbre d’amore. La interpreta da sempre l’affascinante e simpatica Kimberlin Brown che è stata festeggiata sul set da tutti i colleghi.