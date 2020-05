“Beautiful”, le anticipazioni: come resistere alle tentazioni

23 Maggio 2020 | 10:00 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 maggio

Bill Spencer (Don Diamont) sa dire di no a poche cose, e tra queste non figura una bella donna che cerca di sedurlo. Lo sa bene Katie (Heather Tom) che è stata due volte sua moglie e che, prima di dirgli di sì per la terza, vuole essere sicura del passo che sta per fare. Nonostante le sue sorelle la spingano ad accettare la proposta di matrimonio, Katie ha un’idea che inizialmente fa inorridire Brooke (Katherine Kelly Lang): chiedere a Shauna (Denise Richards) di fingere di sedurre Bill, facendo leva sull’attrazione fatale che già li aveva spinti l’uno tra le braccia dell’altra anni prima. Alla fine Brooke si convince. E anche Shauna accetta pensando che in fondo si tratta di una buona azione: mettere alla prova un uomo prima del matrimonio. Si potrebbe obiettare che tra due promessi sposi dovrebbe esistere una sconfinata fiducia reciproca, ma chi segue Beautiful sa che nessuno è immune dalle tentazioni. Così Shauna architetta il suo piano. Invita Bill a bere qualcosa con lei e, goffamente, gli rovescia del vino sulla maglietta. Quando lui se la toglie, lei passa all’attacco. Nascosta, Katie osserva la scena con grande attenzione.

Serata tra uomini

La quarantena imposta dal coronavirus ha impedito a Scott Clifton di organizzare la festa di compleanno per il suo piccolo Ford Robert. Così papà, che nella finzione di Beautiful impersona Liam, ha pensato di regalare al piccolo una serata eccezionale, solo tra “uomini”, senza mamma Nicole. Hanno guardato insieme i film e i cartoni preferiti dal bimbo, che, a giudicare dall’espressione, sembra aver gradito moltissimo.