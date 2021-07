“Beautiful”, le anticipazioni: Cosa c’è dietro il dramma di Sally?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 luglio

All’inizio il folle piano di Sally (Courtney Hope) per riconquistare Wyatt (Darin Brooks) sembrava poter sortire gli effetti sperati. Credendo che la Spectra fosse malata terminale, il giovane Spencer aveva lasciato Flo (Katrina Bowden), pur amandola ancora, per stare accanto alla ex nelle ultime settimane di vita. L’idea di Sally era quella di far sì che Wyatt si riscoprisse innamorato di lei e si dimenticasse per sempre di Flo. A quel punto, lei sarebbe “miracolosamente” guarita dalla grave malattia falsamente diagnosticatale dalla dottoressa Escobar (Monica Ruiz), sua complice. Ma Flo, che ama davvero Wyatt e lo vuole riavere al più presto, subodora qualcosa di strano nel comportamento di Sally, che continua a rifiutarsi di consultare un altro medico per avere un secondo parere. Così va dalla dottoressa Escobar per cercare di capire qualcosa di più sulla malattia di Sally, ma ottiene solo spiegazioni confuse e reticenti. E non solo: tra i vari fogli sulla scrivania del medico, intravvede alcuni dei bozzetti firmati da Sally Spectra. Che cosa ci fanno lì quei disegni che dovrebbero essere di esclusiva proprietà della Forrester? Insomma, Flo comincia a nutrire qualche sospetto.

Un fiero super-papà

Negli Usa il giorno del diploma alla high school, la nostra scuola media superiore, è un momento chiave del percorso educativo di un ragazzo: si celebra con un evento a cui partecipa tutta la famiglia. Davis Diamont non fa eccezione: eccolo alla festa della maturità con papà Don e mamma Cindy, mentre tiene scherzosamente in bocca un gigantesco sigaro (spento). Come Bill, il suo personaggio in Beautiful, Don ha solo figli maschi: ben sei!