“Beautiful”, le anticipazioni: cosa stai dicendo, Brooke!

Le anticipazioni della settimana dal 27 agosto al 2 settembre

Ma perché, nel grande universo di "Beautiful", quando qualcuno ha un segreto non fa altro che parlarne in ufficio, ben sapendo che dietro la porta c’è quasi sempre qualcuno in ascolto? Questa volta è Brooke (Katherine Kelly Lang), notoriamente nemica giurata di Quinn (Rena Sofer), che intercetta una conversazione proprio tra la signora Forrester e Shauna (Denise Richards). Le due amiche “terribili” parlano ancora una volta della relazione proibita (ancorché terminata) tra Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn. Il bello è che il giorno dopo l’avvocato Walton dovrà “celebrare” il rinnovo dei voti coniugali tra la fedifraga Quinn e l’inconsapevole marito Eric (John McCook), capo supremo della Forrester, di cui Carter è anche direttore generale. Se si venisse a sapere della “storia”, allora, sarebbe la fine tanto per Quinn quanto per Carter, che nel frattempo è nuovamente promesso sposo di Zoe (Kiara Barnes). Arriva dunque il momento dello scambio dei rinnovati voti coniugali, con parenti e amici riuniti a Villa Forrester… Ed ecco il colpo di scena: Brooke interrompe la cerimonia e mette i due ex amanti alle strette costringendoli a confessare la verità, davanti a un esterrefatto Eric.

Mamma bis sul set

Mentre nella realtà Jacqueline MacInnes Wood (35 anni) si sta spupazzando il suo terzo bebè, nella finzione di "Beautiful" anche il suo personaggio Steffy Forrester mette finalmente al mondo il figlio di Finn (Tanner Novlan). Ed è un parto particolare. D’accordo col compagno medico, infatti, Steffy decide di partorire a casa e in acqua, in una speciale vasca, con l’aiuto di una ostetrica. Tutto va alla perfezione e Steffy dà alla luce un bellissimo maschietto.