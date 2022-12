“Beautiful”, le anticipazioni: cosa tramano Deacon e Sheila?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 dicembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Sono molte le cose che accomunano Deacon Sharpe (Sean Kanan) e Sheila Carter (Kimberlin Brown). I due “cattivi” storici di Beautiful (e della soap “gemella” Febbre d’amore) sono stati più volte in prigione per aver commesso reati che vanno dal furto alla truffa e al tentato omicidio, passando per rapimenti e altri crimini assortiti. Insomma, hanno una certa propensione a delinquere. Spesso, poi, si sono trovati dalla stessa parte della barricata per combattere nemici comuni (la famiglia Forrester in testa a tutti. Così hanno molto di cui parlare quando s’incontrano casualmente al Caffè Il Giardino… Si definiscono, per esempio, nuovi e cruciali obiettivi comuni. Il primo è rientrare nelle vite dei rispettivi figli, lui come padre di Hope (Annika Noelle), lei come madre di Finn (Tanner Novlan). E che cosa importa se sono stati altri a crescerli! Non basta. Sono determinati a riconquistare non solo i loro ragazzi, ma pure i nipotini, combattendo contro il fronte unito Forrester-Logan-Spencer, che li vorrebbe veder sparire da Los Angeles al più presto. Ma Deacon e Sheila hanno due inaspettati alleati proprio in Finn e Hope. Chissà che cosa staranno tramando?

La mamma più bella

Non solo è una delle interpreti più seducenti di Beautiful nei panni di Steffy. Nella vita reale Jacqueline MacInnes Wood, come sanno i fan della soap, è anche una splendida supermamma: le sue tre gravidanze, inanellate tra il 2019 e il 2022, non hanno scalfito la sua bellezza e la sua forma fisica. L’attrice canadese, sposata dal 2018 con il talent scout di origine italiana Elan Ruspoli, qui posa proprio con i tre figli: Rise, Lenix e l’ultimo nato Brando.