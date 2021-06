“Beautiful”, le anticipazioni: così la festa diventa un incubo!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 giugno

Una festa per suggellare la ritrovata armonia coniugale tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang), circondati dall’affetto di tutta la famiglia, con Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom) accorse a festeggiare la sorella maggiore: sembra la cosa più bella da fare… Ma Quinn (Rena Sofer) sta tramando nell’ombra! Venuta in possesso della foto scattata da Shauna (Denise Richards) che documenta il bacio proibito tra Brooke e Bill (Don Diamont), Quinn decide di utilizzarla per rovinare Brooke e spingere Ridge tra le braccia dell’amica. Con uno stratagemma inserisce la foto in una cornice elettronica che raccoglie i momenti più romantici di Brooke e Ridge, destinati a essere proiettati per gli ospiti della festa. Poco prima che arrivino gli invitati, però, Donna scopre casualmente la foto e avvisa la sorella, che cerca di cancellare tutto prima che la cornice finisca nelle mani di Ridge. Invano: quando lo stilista “accende” la cornice si ritrova davanti l’immagine della moglie che bacia Bill, suo eterno rivale. Brooke è disperata e scoppia in lacrime davanti a un Ridge incredulo e furioso, e a Katie, che non sa se prendersela più con la sorella o col marito Bill.

Un "Oscar" per Steffy?

Sono state rese note le candidature ai Daytime Emmy Awards, gli “Oscar” per i programmi televisivi americani di fascia diurna. Beautiful è stata nominata tra le soap, e con lei sono in gara alcuni degli interpreti: Jacqueline MacInnes Wood, che ne ha dato notizia sul proprio profilo Instagram, per la sua interpretazione di Steffy Forrester, e i colleghi Thorsten Kaye (Ridge), Darin Brooks (Wyatt) e Courtney Hope (Sally). Sarà uno di loro ad aggiudicarsi l’ambita statuetta?