“Beautiful”, le anticipazioni: dai, Brooke, ricominciamo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14)







Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 maggio

Non è la prima volta che Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) si lasciano. A due temperamenti passionali come loro basta poco per andarsene sbattendo la porta. Questa volta, però, nonostante le incomprensioni legate all’inaspettato ritorno di Deacon (Sean Kanan), sembravano intenzionati a trovare compromessi per far funzionare il loro matrimonio. In fondo Deacon desiderava solo ricostruire un rapporto con sua figlia Hope (Annika Noelle)… Poi è arrivato l’incidente di Capodannno, provocato da Sheila (Kimberlin Brown) per far ricadere la colpa su Deacon, che ha baciato e passato una notte con Brooke ubriaca. Furibondo, dopo aver picchiato Deacon, Ridge si è rifugiato dall’ex moglie Taylor (Krista Allen) e ora pare deciso a ricominciare con lei. Brooke è disperata, ma comincia a pensare che forse per lei e Ridge il tempo è scaduto definitivamente. È stanca di continuare a lottare per lui. Deacon, dal canto suo, ricorda a Brooke i tempi felici del loro amore e la invita a dargli una seconda chance. Lei si dice ancora innamorata di Ridge, ma non è insensibile alle parole del suo ex. Non resta che attendere.

Che pizza da “paura”!

«Ma chi se la mangia una pizza così grande?» sembrano pensare Scott Clifton e il figlio Ford, che compirà 7 anni il 7 maggio. Fino a poche settimane fa la vita dell’attore californiano che impersona Liam nella soap, sembrava perfetta… E invece, dopo 15 anni di amore, il suo matrimonio con Nicole Lampson è finito: nell’annunciare la separazione gli ex coniugi hanno comunque detto di volersi ancora bene ed essere rimasti grandi amici.