“Beautiful”, le anticipazioni: dai, Katie, devi perdonare Bill!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Tra matrimoni, tradimenti, divorzi e successive riconciliazioni, nel piccolo mondo di Beautiful si è ormai visto di tutto. E se il primo tradimento non si scorda mai, quando si è perso il conto delle scappatelle o si cancella il “traditore seriale” dalla propria vita o lo si perdona. Ed è esattamente questo che le due sorelle Logan maggiori, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Donna (Jennifer Gareis), chiedono di fare alla “piccola” Katie (Heather Tom) con il marito Bill (Don Diamont). Quest’ultima volta il magnate è colpevole di essersi lasciato andare a un bacio fuori programma, ma non per questo meno appassionato, con la cognata Brooke, già in passato oggetto di tradimenti a danno di Katie. Ancora una volta, però, Bill scalpita per tornare con la moglie, perché giura che sia l’unico amore della sua vita. Lei, che l’ha sempre amato (sebbene si sia concessa qualche diversivo), non è ancora pronta a riaccoglierlo a braccia aperte, ma si vede che le sue difese stanno cominciando a cedere, ed è per questo che le sorelle vanno all’attacco cercando di convincerla che Bill è cambiato (di nuovo) e che adesso non chiede di meglio che tornare con lei e con il loro figlioletto Will.

Due super "nonni"

Chi può vantare due nonni affascinanti come quelli di Zende (Delon De Metz), nipote di Eric Forrester (John Mc-Cook) e di Quinn (Rena Sofer)? La foto è stata postata su Instagram da De Metz, mentre il suo Zende nella finzione di Beautiful sta cercando di conquistare Paris (Diamond White) dopo aver detto un bel “no” a Zoe (Kiara Barnes) che, quindi, deve fare di tutto per essere perdonata da Carter (Lawrence Saint-Victor).