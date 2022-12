“Beautiful”, le anticipazioni: Deacon è tornato!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 dicembre

A volte ritornano… E per certi personaggi riapparire a sorpresa è quasi un’abitudine. Deacon Sharpe (Sean Kanan), per esempio. Deacon è una vecchia conoscenza di Beautiful. Padre biologico di Hope (Annika Noelle), dopo la breve relazione con Brooke (che l’ha allontanato dalla sua vita) si è legato a più riprese con due “dark lady” temute dai Forrester: Quinn (Rena Sofer) e Sheila (Kimberlin Brown). Con la prima ha avuto un travagliato rapporto sentimentale; il sodalizio criminale con la seconda, invece, l’ha fatto finire in galera. Ed è proprio lì, a scontare la sua pena in cella, che lo pensavano sia Ridge (Thorsten Kaye) sia Brooke (Katherine Kelly Lang). Immaginate, dunque, lo choc di ritrovarselo improvvisamente davanti, accompagnato da una sorridente Hope che ha pensato bene di invitarlo a cena a casa! I due coniugi stanno per chiamare la polizia, convinti che sia evaso, ma Deacon li rassicura: è uscito a causa di un “sovraffollamento” del penitenziario nel quale era rinchiuso e ora è un uomo libero. Hope confessa di essersi sempre mantenuta in contatto con suo padre e di volerlo presente nella sua vita. Brooke e Ridge sono sconvolti, Deacon sorride sotto i baffi.

Due cuori e un dalmata

Vi avevamo anticipato che Matthew Atkinson sembrava aver trovato da qualche mese una nuova fidanzata, dopo la fine della sua relazione con Karissa Staples avvenuta nel 2021. Il Thomas di Beautiful ama la vita all’aria aperta e, nei suoi post su Instagram, lo vediamo ormai fare coppia fissa con Brytnee Ratledge, attrice e modella che condivide con lui l’amore per Maisel, bellissimo dalmata che li segue dappertutto. A quando un “annuncio ufficiale”?