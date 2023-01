“Beautiful”, le anticipazioni: devi tenere giù le mani da Eric

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 20 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 gennaio

A Donna (Jennifer Gareis) bastano due abbracci pieni di sensualità per far capire a Eric (John McCook) che non deve affatto temere di essere “finito” come amante. Sebbene gli abbracci di cui sopra non abbiano seguito (anche perché le effusioni hanno luogo sul posto di lavoro), i due ex si sentono ancora irresistibilmente attratti l’uno dall’altra. E dopo che Donna confessa a Eric di non avere mai smesso di amarlo, lui la ricambia confessandole che, probabilmente, non vi è altra donna al mondo in grado di farlo sentire uomo come lei. Tuttavia Eric sa di essere un uomo sposato, è ancora fedele ai voti che ha scambiato con Quinn (Rena Sofer) e decide di tornare da lei. Quinn, però, intercetta una conversazione del marito con Brooke (Katherine Kelly Lang), in cui lei gli consiglia di lasciare la moglie per tornare con Donna, appunto vista come l’unica donna capace di risvegliare in lui certe sensazioni. Quinn s’infuria e si precipita alla Forrester, dove affronta a muso duro Donna intimandole di stare alla larga (lei e tutte le sue intriganti sorelle!) da suo marito. L’alterco tra le due donne degenera e l’impetuosa creatrice di gioielli minaccia la rivale, giurandole che la distruggerà.

La figlia perfetta

Nella vita Sean Kanan è padre della ventunenne Simone, nata da una relazione finita, e ha fatto da padre anche ai quattro figli della moglie Michelle Vega. E da bravo superpapà ha “adottato” anche la collega Annika Noelle, da lui definita «la figlia perfetta»… L’attore si riferisce naturalmente ai ruoli che i due incarnano in Beautiful, dove lui è Deacon e lei Hope, la figlia biologica di cui sta cercando disperatamente di riconquistare l’affetto.