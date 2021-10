“Beautiful”, le anticipazioni: Douglas, è tornato il papà!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 ottobre

Da settimane a casa di Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) stanno andando in scena “prove tecniche di famiglia allargata”. Oltre a Beth, infatti, vive con loro ormai stabilmente Douglas (Henry Joseph Samiri), il figlio di Thomas (Matthew Atkinson). Da qualche tempo, poi, si è aggiunta anche Kelly, temporaneamente separata dalla madre Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) a causa della sua dipendenza dai farmaci. Insomma, la coppia Liam & Hope (per la quale i fan americani hanno coniato il nomignolo “Lope”) si sta dimostrando all’altezza della complicata situazione, vista l’instabilità emotiva dei genitori biologici dei due bambini “in affido”. Però, apparendo dal nulla come suo solito, è tornato da poco in scena Thomas: ha un nuovo look e, a quanto pare, ha un’inedita coscienza paterna, una maturità che nessuno gli aveva mai conosciuto. Douglas quindi è felice di riabbracciare il suo papà e questi, stranamente, sembra comportarsi come una persona giudiziosa… Chiede scusa a Hope per i suoi comportamenti passati e sembra sincero nel voler intraprendere una nuova strada, come uomo e come padre. Trattandosi di Thomas Forrester, però, sarà meglio stare con gli occhi aperti.

Una famiglia sportiva

Don Diamont, il nostro Bill Spencer, e sua moglie Cindy Ambuhel hanno di che sbizzarrirsi quando vogliono seguire le imprese sportive dei loro figli. Luca, per esempio, gioca nella squadra di football dei Blue Devils della Duke University di Durham in North Carolina, e papà non si è voluto perdere la sua prima partita di campionato. Cindy, invece, è scesa un migliaio di chilometri a sud, a Tampa in Florida, per una partita di Anton. A quando un “derby” tra fratelli?