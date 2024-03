“Beautiful”, le anticipazioni: Douglas scopre una terribile verità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 marzo

Mai sottovalutare i bambini nati nella ”era digitale”: date loro uno smartphone e vi troverete spiazzati come di fronte a uno scienziato della Nasa. Thomas (Matthew Atkinson) ha commesso l’errore di utilizzare il cellulare di Douglas (Henry Joseph Samiri) per un programma in grado di modificare la voce di chi chiama. Con questo stratagemma, ha finto di essere Brooke (Katherine Kelly Lang) e ha fatto la famosa telefonata ai servizi sociali, che puntualmente poi si sono presentati a Villa Forrester per valutare se Douglas fosse in buone mani. Brooke ha sempre negato di aver chiamato, ma questo ha innescato la furia di Ridge (Thorsten Kaye). Credendo la moglie responsabile del vile atto, l’ha lasciata e s’è precipitato tra le braccia dell’ex moglie Taylor (Krista Allen). Alla disperata Brooke non resta che firmare i documenti del divorzio-lampo, mentre già si preparano le nozze tra Ridge e Taylor. Douglas, però, scopre che il suo programma per modificare le voci è stato manomesso e non gli ci vuole molto per capire che la telefonata è partita proprio dal suo smartphone. Il bambino allora affronta Thomas e il padre gli intima di tacere per il bene di tutti: Ridge sta meglio con Taylor. Ma Douglas ubbidirà al padre?

Finalmente è venerdì!

Quello dell’attore è sicuramente un lavoro privilegiato, ma chi recita nelle soap deve svegliarsi all’alba tutta la settimana per le lunghe operazioni di trucco e le prove. Così, quando arriva il venerdì sono tutti felici di godersi il weekend. Lo è Jennifer Gareis, l’interprete di Donna, che si lascia andare a un salto liberatorio fuori dagli studi della Cbs dove si gira Beautiful dal 1987. A proposito, proprio alla Cbs è in preparazione (in gran segreto) una nuova soap!