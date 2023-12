“Beautiful”, le anticipazioni: due papà si sfidano per Douglas

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 dicembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

In questa settimana “breve” (Beautiful, infatti, non va in onda lunedì 25 e martedì 26) troviamo tutti i Forrester impegnati a spalleggiare Thomas (Matthew Atkinson) nella battaglia per l’affido di Douglas (Django Ferri). Battaglia che s’annuncia senza esclusione di colpi. Col beneplacito del padre biologico, negli ultimi tempi iI bimbo ha vissuto con Liam (Scott Clifton), Hope (Annika Noelle) e la loro figlioletta Beth. Del resto, con la sua instabilità Thomas ha dimostrato più volte di non essere in grado di badare al figlio. Ora, però, le cose sono cambiate e il giovane Forrester è deciso a riprendersi il bambino, che peraltro gli è molto legato. Così com’è legato anche a Hope, però: la considera come una mamma… Peccato che sia sposata con Liam e che questi sia convinto che, dietro al colpo di mano di Thomas che ha chiesto di tenere con sé Douglas per un giorno e non l’ha più rimandato a casa, ci sia l’obiettivo di riconquistare Hope e riformare una famiglia con lei. Dunque per Liam (pure lui affezionatissimo a Douglas) è giunto il momento di affrontare Thomas e capire le sue intenzioni. I rivali si affrontano a Villa Forrester, per chiarire le cose una volta per tutte.

La grinta di Annika

Per Annika Noelle il 2023 è stato l’anno della rinascita. Cruciale è stata una storia d’amore che doveva concludersi all’altare e invece è finita con una separazione. I due ex sono rimasti amici, ma la “ragazza di Boston” (come Annika ama definirsi) è ancora più decisa a reagire con forza alle nuove sfide della vita. E a trasmettere un po’ di energia anche alla sua Hope, personaggio che sta per regalarci un lato inedito e grintosissimo.