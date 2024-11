“Beautiful”, le anticipazioni: due piccioncini in volo verso Roma

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 novembre

Il tanto atteso, e da qualcuno temuto, viaggio in Italia si sta facendo finalmente realtà. Sul jet della Forrester prendono posto i due protagonisti della sfilata che si terrà a Roma, in piazza Navona: Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle), accoppiata vincente sotto il profilo professionale, ma dai turbolenti trascorsi sentimentali, soprattutto da parte di lui. Ora i ruoli potrebbero essersi invertiti: è Hope che prova desideri inconfessabili verso Thomas, e la cosa non è passata inosservata. A bordo dell’aereo, infatti, ci sono anche Brooke (Katherine Kelly Lang), al corrente dei sentimenti della figlia, e l’amministratrice delegata della Forrester, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Entrambe, all’insaputa l’una dell’altra, sono lì per tenere d’occhio i due giovani. La lista dei passeggeri è completata da Ridge (Thorsten Kaye), capo designer e padre di Thomas e Steffy, e dal consulente legale e direttore operativo Carter (Lawrence Saint-Victor). Durante il volo, Thomas e Hope non siedono spesso vicini e parlano di lavoro, ma gli sguardi che si scambiano parlano anche d’altro. L’atmosfera di Roma, però, si presenta particolarmente propizia ai colpi di scena: Brooke e Ridge, infatti…

Auguri al nuovo J.R.

È cresciuto in fretta J. R., figlio di Brooke e di Ridge, da poco tornato nella soap con il volto di Joshua Michael Hoffman, che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 25 anni. Più o meno l’età del suo personaggio, che nonno Eric (John McCook) e babbo Ridge vorrebbero inserire in azienda come designer, per seguire le orme degli uomini di famiglia. Ma lui per ora fa l’influencer e sta cercando di mettere insieme il lavoro e la sua passione per i social.