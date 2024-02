“Beautiful”, le anticipazioni: due proposte di matrimonio per Brooke

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 febbraio al 1° marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Ma qual è il segreto di Brooke? A lei nessun uomo sembra resistere... Così, appena viene lasciata dal marito, ha già due nuovi pretendenti a chiederla in sposa. E nello stesso giorno! Solo Brooke (Katherine Kelly Lang), la super fascinosa regina di Beautiful, può riuscire in un’impresa del genere. Anche quando si trova ad avere il viso segnato dalle lacrime per l’abbandono subìto dall’amato Ridge (Thorsten Kaye). Ed è così, disperata, che la trova Deacon (Sean Kanan), spinto a riconquistarla dalla figlia Hope (Annika Noelle), la quale ignora che il padre ha addirittura già pronto un anello di fidanzamento e, con totale sorpresa di Brooke, le propone sui due piedi di sposarlo. Lei, pur commossa, lo respinge: la ferita di Ridge è ancora aperta e fa male… Brooke non ha nemmeno il tempo di metabolizzare questo evento, che alla sua porta bussa Bill (Don Diamont). Spencer è da sempre pazzo di lei, e in passato i due hanno condiviso una forte passione sfociata in un matrimonio. Bill, dunque, si ripropone alla ex ribadendole che sono fatti l’uno per l’altra e chiedendole di riprovarci con lui. Ma anche Bill viene congedato. Brooke ha solo un uomo in testa e nel suo cuore: Ridge.

Lawrence batte Carter

Una serata in famiglia da immortalare con un selfie. Del resto, Lawrence Saint-Victor, l’interprete di Carter, non manca mai di postare su Instagram foto con la moglie Shay e col figlio Christian, quasi a sottolineare quella felicità che il suo personaggio di Beautiful non riesce a trovare con alcuna donna. Finora… Sì perché, dopo l’ennesima delusione con Quinn (Rena Sofer), forse nella sua vita sta per entrare la donna giusta: Katie Logan (Heather Tom).