“Beautiful”, le anticipazioni: è il momento di ricominciare

Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 settembre

Non è stato facile per Zoe (Kiara Barnes) rimanere in forza alla Forrester Creations dopo l’umiliazione subita da Thomas (Matthew Atkinson), che si era finto innamorato di lei solo per riconquistare Hope (Annika Noelle). Zoe si era lasciata conquistare, ma quando già Carter (Lawrence Saint-Victor) stava per unirli in matrimonio, la farsa è stata scoperta e le nozze sono andate all’aria. Eppure Zoe non ha rinunciato al proprio lavoro e, sebbene ferita, ha continuato a presentarsi in ufficio con grande dignità. Questo ha colpito moltissimo Carter. Se da sempre ammirava Zoe, tanto più ha stima di lei ora, dopo tutto quello che le ha fatto passare Thomas. E dunque Carter non perde occasione per ricoprirla di complimenti e cercare di farle capire che al mondo non ci sono soltanto cattive persone, e che dunque può cominciare a “togliersi il lutto” e a guardarsi intorno. Inizialmente Zoe rimane sulle sue, poi, poco a poco, comincia a cedere alla discreta ma insistente corte di Carter, che è un uomo tutto d’un pezzo e non è stato meno sfortunato di lei in amore. Così alla fine accade quello che da tempo era nell’aria: i due si lasciano andare a un lungo, tenero e appassionato bacio.

Sheila sta tornando!

Dal 2018 Sheila Carter sembrava scomparsa da Beautiful e destinata a non fare più ritorno. A sorpresa, invece, è comparsa questa foto sulla pagina ufficiale Instagram della soap: ritrae Kimberlin Brown, l’interprete della dark lady, con John McCook, alias Eric Forrester. Una visita di cortesia sul set? No! Sheila sarà nuovamente nel cast e il suo sarà un rientro sorprendente. Peccato che in Italia dovremo attendere quasi un anno per stupirci.