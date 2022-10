“Beautiful”, le anticipazioni: Eric, sistemeremo tutto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Mentre nella casa sulla scogliera si consuma il dramma di Sheila (Kimberlin Brown) che viene sorpresa da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) con in braccio il piccolo Hayes, a Villa Forrester la tensione arriva alle stelle. Quando Brooke (Katherine Kelly Lang) scopre che Eric (John McCook) ha perdonato la fedifraga Quinn (Rena Sofer) ed è intenzionato a ricucire il loro rapporto, si presenta da lui scortata da Ridge (Thorsten Kaye). Brooke è una vera furia: non senza ragione, vede Quinn come una manipolatrice, arrivista e non del tutto sana di mente, e dunque dice che dovrebbe essere bandita per sempre dalla loro famiglia. Eric, però, dice di sentirsi responsabile di quanto accaduto tra Quinn e Carter (Lawrence Saint-Victor), e così congeda senza troppe cerimonie figlio e nuora. Rimasto da solo con Quinn, le confessa di essersi allontanato da lei perché non è più in grado di ottemperare ai propri doveri coniugali. L’età avanza e lui non si sente più all’altezza di soddisfare sua moglie come un tempo. Quinn si dice pronta ad aiutarlo a recuperare l’energia perduta, ma mentre abbraccia Eric si sorprende ancora una volta a pensare a Carter e alla loro incontenibile passione.

Il riposo del guerriero

Un giorno lontano dal set, immerso nella natura, è quello che ci vuole a Lawrence Saint-Victor per recuperare un po’ di energie prima di ricalarsi nei panni di quel Carter che, ultimamente, ha il suo bel daffare a tenere a bada le sue pulsioni per Quinn lavorando al contempo come consulente legale e direttore generale della Forrester. Nella vita di Carter sta per accadere molto altro, ma ci toccherà attendere quasi un anno per sapere di cosa si tratta…