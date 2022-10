“Beautiful”, le anticipazioni: Eric stupisce Quinn, ricominciamo!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'8 al 14 ottobre

Arrivata a Villa Forrester con l’aria contrita che ben si addice a chi sa che sta per firmare i documenti del divorzio da Eric (John McCook), Quinn (Rena Sofer) si ritrova invece ad affrontare una situazione del tutto imprevedibile. Invece di trovare un marito distaccato e offeso, ancora turbato per il suo tradimento con Carter (Lawrence Saint-Victor), la creatrice di gioielli si ritrova di fronte un uomo che le impedisce di firmare i documenti e addirittura li strappa davanti ai suoi occhi. «Sono io che ho sbagliato con te, allontanandoti e non tenendo conto dei tuoi desideri di donna», esordisce Eric. «D’ora in avanti, però, non sarà più così, se accetti di tornare con me». Quinn è allibita: solo mezz’ora prima era tra le braccia di Carter, a immaginare la loro nuova vita insieme una volta che lei fosse tornata una donna libera, e ora si trova a valutare l’insperata opportunità di essere nuovamente a capo della famiglia Forrester. Ma che cos’ha fatto cambiare idea a Eric? A quanto pare lo choccante ritorno di Sheila, e dunque il ricordo di tutto il male che ha fatto a lui e ai suoi familiari, gli ha fatto vedere Quinn in una nuova luce. E ora che ne sarà della travolgente passione tra Quinn e Carter?

Arrivederci o addio?

Mentre Flo, il suo personaggio a Beautiful, si vede sempre meno, Katrina Bowden ha festeggiato in mezzo alla natura il trentaquattresimo compleanno. Che si stia preparando un’uscita di scena per l’attrice che, nella finzione della soap, è fidanzata con Wyatt Spencer (Darin Brooks)? In realtà continueremo a sentir parlare molto di Flo, anche se non apparirà: questo fa pensare che gli sceneggiatori stiano “ripensando” il personaggio per coinvolgerlo in nuovi sviluppi della trama.