“Beautiful”, le anticipazioni: esplode la furia di Sheila

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 maggio al 2 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 maggio al 2 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Nessuna persona sana di mente dovrebbe mai mettere Sheila Carter (Kimberlin Brown) alle corde. Perché quando una belva feroce si sente in trappola, le sue reazioni sono imprevedibili e potenzialmente pericolose. Più di ogni altra persona, proprio Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dovrebbe sapere di che cosa è capace l’instabile dark lady di Beautiful. Eppure, dopo aver ascoltato, non vista, una conversazione tra la signora e Thomas, in cui si svela che l’ubriacatura di Brooke è frutto di una macchinazione di Sheila volta ad allontanare Ridge (Thorsten Kaye) dalla moglie per riunirlo con Taylor (Krista Allen), Steffy non può stare in silenzio. Prima mette a parte il marito Finn (Tanner Novlan) della scoperta e poi corre ad affrontare Sheila, nel vicolo del ristorante Il Giardino. La suocera la implora di tenere per sé il suo segreto e di lasciare che Ridge e Taylor tornino insieme. Per contro, Steffy accusa Sheila di essere una pesona indegna dell’affetto di Finn e del piccolo Hayes, e minaccia di non farglieli rivedere mai più. Sheila adesso perde la testa e aggredisce Steffy con violenza. Ormai è senza freni e la tragedia è dietro l’angolo.

Il ritorno di Clarke

Chi si ricorda di Clarke Garrison? Per 18 anni è stato uno dei personaggi di punta di Beautiful, spesso proponendosi come rivale del clan Forrester. In questi giorni Daniel McVicar, l’attore che lo ha interpretato fino al 2009, è tornato sul set della soap a rendere visita ai suoi ex colleghi, posando sorridente al fianco dei vecchi amici Katherine Kelly Lang e John McCook. L’attore vive da diversi anni in Italia.