“Beautiful”, le anticipazioni: falla finita, Hope!

Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 settembre

Non è sfuggita allo sguardo attento di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) l’attrazione “nascosta” che c’è tra Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle). Steffy, d’altra parte, è da sempre poco incline a vedere la sorellastra come una santarellina… Un altro che non è affatto contento che Hope lavori fianco a fianco con Thomas, è suo marito Liam (Scott Clifton), perché conosce l’ossessione che il giovane Forrester ha nutrito per lei in un recente passato. Ma mentre Liam è preoccupato che sia Thomas a cercare di sedurre Hope, Steffy teme l’esatto contrario. Dopo essere stata rassicurata sia dal fratello sia dalla madre psichiatra Taylor (Krista Allen) che l’attrazione per Hope è stata superata da un lungo percorso di psicoterapia, Steffy si rende conto che Thomas potrebbe ricascarci, perché Hope continua a flirtare con lui ogni volta che sono vicini. Cioè sempre. Così, dopo averli osservati insieme, prima in presenza di una modella, poi da soli, Steffy decide di affrontare Hope e Thomas. Senza mezzi termini accusa lei di essere in continua “modalità flirt” con suo fratello e le dice che questo atteggiamento non porterà a nulla di buono.

Brooke, diva in laguna

Avevamo lasciato Katherine Kelly Lang che sorseggiava un aperitivo a Milano. L’abbiamo ritrovata, sempre più affascinante e sempre più star, alla Mostra del Cinema di Venezia: l’interprete di Brooke ha posato anche per un servizio fotografico di moda seduta sul davanzale di un palazzo antico. Ormai è chiaro che, appena ha qualche giorno di libertà dal set di Beautiful, l’attrice non perde occasione per volare in Italia. Questa estate lo ha fatto due volte!