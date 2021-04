“Beautiful”, le anticipazioni: figlio mio, Sally non fa per te!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 aprile

A Quinn (Rena Sofer) non è mai piaciuta la rossa Sally Spectra (Courtney Hope) e ha sempre fatto in modo che suo figlio Wyatt (Darin Brooks) ne fosse al corrente. Lei ha sempre “tifato” per Flo (Katrina Bowden), anche quando quest’ultima era stata messa all’indice per aver partecipato alla truffa dello scambio di neonate. In quell’occasione Quinn fu addirittura l’unica a prendere le parti della ragazza e di sua madre Shauna (Denise Richards), con cui per altro è amica da lungo tempo. Ora che la giovane si è riscattata delle sue azioni sconsiderate del passato donando un rene a Katie (Heather Tom), Quinn torna all’attacco con Wyatt e cerca di convincerlo a lasciare Sally (che oltretutto lo sta tenendo sulle spine) e a riprovarci appunto con Flo. Wyatt non nasconde di essere profondamente legato alla figlia di Shauna, ma assicura la madre che il suo futuro è accanto a Sally e che presto loro due si sposeranno. Ma Quinn non è certo il tipo da accettare un “no”, nemmeno da parte del figlio. E a sostenere indirettamente il suo piano, sebbene non ne sia consapevole, c’è il rientro a Los Angeles proprio di Flo, reduce dalla convalescenza post operatoria.

La “lupa” e i suoi cuccioli

Durante le sue due gravidanze Jacqueline MacInnes Wood ha esibito il pancione con orgoglio e un pizzico di provocazione. Insomma, anche nella vita reale la Steffy di Beautiful non è tipo da uncinetto e piccolo punto. Così, quando ha deciso di posare coi suoi cuccioli per il secondo compleanno del primogenito Rise (Lenix è nato lo scorso 23 febbraio), l’attrice canadese lo ha fatto nei panni di una lupa, mettendo in costume anche l’amato pitbull di famiglia.