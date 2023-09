“Beautiful”, le anticipazioni: Finn si risveglia e ricorda tutto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 settembre

Sheila (Kimberlin Brown) e il suo amico Mike (Ken Hanes), che l’ha aiutata a fuggire di prigione, si ritrovano a vivere momenti concitati nella stanza dove Finn (Tanner Novlan) sta lottando tra la vita e la morte. Ora che la dottoressa Li (Naomi Matsuda) è rimasta vittima di un incidente stradale provocato da Sheila, è proprio la dark lady a dover decidere come e con quali mezzi tenere in vita il suo figlio biologico. A un certo punto Mike vorrebbe chiamare aiuto, perché il quadro clinico del giovane appare molto compromesso, tanto che le macchine a cui è collegato segnalano che il suo cuore si è fermato. Presa dal panico, Sheila chiede a un riluttante Mike di aiutarla a defibrillare il figlio. Da infermiera, infatti, Sheila non ha mai usato un defibrillatore, ma dopo due tentativi a vuoto l’operazione finalmente funziona e il cuore di Finn riprende a battere. Ora si tratta solo di attendere e vedere che cosa accadrà se e quando riaprirà gli occhi. Incredibilmente il miracolo accade dopo poco: Finn si risveglia dal coma! Appena, però, si rende conto di essere con Sheila, ricorda tutto quello che è successo: è stata lei, sua madre, a sparargli.

Weekend in famiglia

In Beautiful, il suo Liam è padre di Kelly e Beth, avute da Steffy e Hope. Nella vita reale, invece, Scott Clifton è il premuroso padre del piccolo Ford. Un papà single, visto che l’attore s’è recentemente separato dalla moglie Nicole e dunque approfitta di ogni momento libero dal set per dedicarsi al figlio, prediligendo intensi weekend nella natura. Del resto anche Ford ora è libero solo nel fine settimana: in California le scuole hanno riaperto il 15 agosto.