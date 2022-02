“Beautiful”, le anticipazioni: giurami che non parlerai!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 febbraio

Gli è bastato credere di avere intravisto sua moglie baciare un altro per concludere che il loro matrimonio era naufragato, e per affrettarsi a tradirla a sua volta… Questo è quanto ha fatto Liam (Scott Clifton), che si è precipitato tra le braccia di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sicuro di aver visto Hope (Annika Noelle) baciare Thomas (Matthew Atkinson). Era un abbaglio, certo: Thomas, in preda alle sue allucinazioni, stava baciando il manichino con le fattezze di Hope! E ora che sa di essersi sbagliato (e anche Steffy ne è cosciente) Liam scalpita per raccontare tutto a Hope e scaricarsi la coscienza. Ma Steffy, che è più razionale, lo invita alla calma: sono stati bene insieme, tra loro ci sarà sempre qualcosa di speciale, ma buttare all’aria le rispettive vite per una notte di passione fra loro è pura follia. Steffy, del resto, tiene molto al suo rapporto con Finn (Tanner Novlan), appena nato ma già profondo, e lui, Liam, è innamorato di sua moglie Hope, con cui ha una splendida famiglia… Il giovane Spencer, però, insiste: Hope deve sapere la verità! Decisa e convincente, Steffy comunque riesce a fargli promettere solennemente che terrà la bocca chiusa e che la notte d’amore rimarrà il loro segreto.

Innamorati sulle nevi

Continua l’idillio tra Katrina Bowden e il musicista Adam Taylor, che sono ormai una coppia e non perdono occasione per postare sui social le loro foto insieme. L’attrice che interpreta Flo in Beautiful, però, ancora non ha rilasciato nessuna dichiarazione che riguardi la nuova love story né un eventuale divorzio dal marito Ben Jorgensen, anche lui musicista. Per ora si limita a condividere brividi di freddo sulla neve con il suo nuovo amore.