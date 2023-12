“Beautiful”, le anticipazioni: gli amori delle sorelle Logan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 dicembre

Mai sottovalutare il potere della “sorellanza”. Brooke (Katherine Kelly Lang), Donna (Jennifer Gareis) e la “piccola” di casa Katie (Heather Tom) hanno avuto le loro divergenze. Hanno litigato e più di una volta si sono azzuffate per lo stesso uomo… Ma alla fine quello che conta è che appartengono alla famiglia Logan. E quando c’è un problema, per loro l’unione fa la forza. La crisi di coppia tra Brooke e Ridge (Thorsten Kaye), dunque, è l’occasione per ritrovarsi a discutere delle rispettive vite sentimentali. Tutte concordano nel ritenere che Taylor (Krista Allen) giocherà tutte le sue carte per riportare Ridge “a casa” allontanandolo per sempre da Brooke. Nei suoi piani, probabilmente, c’è anche un riavvicinamento di Hope (Annika Noelle) a Thomas (Matthew Atkinson), per ricreare la famiglia ideale con il piccolo Douglas (Django Ferri). A Donna, che ha da poco riacquistato il suo posto di first lady accanto al vecchio Eric (John McCook), manca solo un matrimonio ufficiale e poi potrà far valere le sue opinioni in seno alla famiglia Forrester, aiutando Brooke a tenersi stretto Ridge. E Katie? Nella sua vita sta finalmente per arrivare un nuovo amore…

Romantica Formula 1

Due bimbi piccoli danno tanta gioia, ma una giovane coppia ha anche bisogno di “staccare” e godersi un weekend speciale. È quello che hanno fatto Tanner Novlan, il nostro dottor Finn, e la moglie Kayla Ewell: sono volati a Las Vegas per assistere al Gran Premio di F1 e godersi la città più pazza d’America per un paio di giorni. Una fuga adrenalinica, ma a suo modo romantica, mentre i figli Poppy Marie e Jones erano a Los Angeles coi nonni.